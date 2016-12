Konopie przemysłowe też częściowo nielegalne. GIS blokuje sprzedaż olejków

Wprowadzenia w Polsce suplementów diety (w tym również suplementów diety zawierających kannabinoidy), to co do zasady procedura jest dwuetapowa. Wpierw, wytwórca lub dystrybutor suplementu diety mający siedzibę w Polsce musi zarejestrować swoje przedsiębiorstwo spożywcze (zakład) we właściwym organie inspekcji sanitarnej. Następnie, dokonuje się powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu do obrotu w Polsce konkretnego suplementu diety, wskazując m.in. jego skład obejmujący dane dotyczące składników zawartych w produkcie, w tym substancji czynnych. Co jednak istotne, jeśli suplement diety zawiera składniki, które dotychczas nie były wykorzystywane w UE do spożycia przez ludzi, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowej procedury zatwierdzającej tego rodzaju składnik, przed wykorzystaniem go w określonym środku spożywczym, w tym również suplemencie diety. Procedura ta przeprowadzana jest przez Komisję Europejską przy współudziale właściwych organów z poszczególnych Państw Członkowskich UE i kończy się udzieleniem przez Komisję Europejską zezwolenia na korzystanie z nowego składnika żywności. Warto zauważyć, że składnik żywności w postaci konopi siewnych (Cannabis sativa) nie jest nowym składnikiem żywności, a zatem suplementy diety zawierające go w swoim składzie nie podlegają procedurze zatwierdzania nowego składnika żywności. Niemniej, jeśli sama metoda pozyskiwania określonej substancji czynnej z tych roślin jest nowatorska, wówczas substancja pozyskiwana w ten sposób będzie wymagać uzyskania autoryzacji Komisji Europejskiej przed jej zastosowaniem w danym środku spożywczym, np. w określonym suplemencie diety. Ponadto, jeśli dana substancja czynna suplementu diety wykazuje działanie lecznicze, w szczególności działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, wówczas produkt ten nie może zostać wprowadzony do obrotu jako suplement diety, a wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jako lek.