Szykują się wielkie zmiany. Powstanie superagencja dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostanie nowe zadania. Powstanie też Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zmiany w systemie funkcjonowania agencji rolnych w Polsce zostały zatwierdzone przez Sejm. Kiedy zaczną obowiązywać?

Posłowie przegłosowali ustawę o powołaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i przepisy wprowadzające. Ustawę poparło 233 posłów, przeciw było 193. Wstrzymało się 6 parlamentarzystów.

Przepisy mają ułatwić relację rolnika z instytucjami oferującymi wsparcie - podkreśla minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel: "Z istniejących obecnie trzech agencji pozostaną dwie. KOWR będzie połączeniem Agencji Nieruchomości Rolnych i Rynku Rolnego. Z kolei funkcjonująca dziś Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przejmie dodatkowo część zadań o charakterze płatniczym z ARR" - mówi minister Jurgiel.

Redukcja liczby agencji i jednoczesne utrzymanie obsługi poszczególnych zadań w zakresie rolnictwa to także oszczędności - wskazuje szef resortu rolnictwa: "To jest optymalizacja administracji rolnej w kraju.

Bruksela już dawno sugerowała, by istniała u nas jedna agencja o charakterze płatniczym. Teraz ta jedna płatnicza agencja będzie spełniać rolę rozłożoną dziś na dwie" - dodaje minister rolnictwa.

Dwie agencje połączone w jedną

Zdaniem autorów projektu (resort rolnictwa) dotychczasowa struktura instytucji rolnych nie zapewnia realizacji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Połączenie zadań dwóch agencji ma zmniejszyć koszty funkcjonowania, poprawić dostępność do usług i informacji dla beneficjentów, zmniejszyć obciążenia administracyjne. Planowane jest zmniejszenie liczby zatrudnionych w obu agencjach - o 30 proc. W sumie w KOWR ma pracować ok. 1800 osób.

Według projektu KOWR przejmie zadania Agencji Nieruchomości Rolnych. Dotyczy to przede wszystkim gospodarowania państwową ziemią, a także realizacji zadań dotyczących kształtowania ustroju rolnego, w tym poprawy struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. Ponadto, do zadań nowej instytucji będzie należało wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie handlu żywnością, realizacja unijnego programu owoce i mleko w szkole, monitorowanie rynku cukru, wydawanie pozwoleń na import i eksport żywności do i z krajów pozaunijnych.

ARMiR jest teraz największą agencją w Europie, odpowiadającą za płatności dla rolników. Po zapowiadanej reformie jeszcze zwiększy zakres swoich działań. Jak podaje IAR, chodzi o kolejne zadania finansowe realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Związane są na przykład z niwelowaniem skutków rosyjskiego embarga czy poprawą sytuacji na rynku mleka czy mięsa - takie przykłady wylicza wiceszef resortu rolnictwa Zbigniew Babalski. Więcej czytaj TUTAJ.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd chce, by KOWR rozpoczął pracę 1 września.

