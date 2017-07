Opłata paliwowa jeszcze nie weszła, a rolnicy już apelują o większe dopłaty

Fot. Bartosz Wawryszuk

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa z wnioskiem o zrekompensowanie rolnikom kosztów wprowadzenia tzw. opłaty paliwowej. Samorząd rolniczy chce podniesienia dopłaty do paliwa rolniczego.

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie złożonego przez posłów PiS projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt skierowano do komisji. W jego myśl Fundusz ma być finansowany m.in. z opłaty w wysokości 20 groszy za litr benzyny i oleju napędowego. Intencją wnioskodawców projektu jest pomóc samorządom w budowie i remontach dróg.

Zarząd KRIR zaproponował zwiększenie limitu z 86 l do 110 l, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

"Planowane po wprowadzeniu ustawy w życie zmiany sprawią, że ceny paliwa odbiją się na cenach wszystkich usług - m.in. transportu, żywności, a także dotkną bezpośrednio rolników, którzy za zakup paliwa do produkcji rolnej na każdy 1 ha będą musieli wydać ok. 21,5 zł więcej niż dotychczas, co pogorszy opłacalność produkcji rolnej" - argumentują Izby Rolnicze.

Zobacz także: poseł PiS o rządowej podwyżce cen paliw. "Antyludzka ustawa"

Samorząd rolniczy przypomina, że wielokrotnie wnosił o zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jak również postulował o zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.

Stawka zwrotu do 1 litra kupionego paliwa wynosi tyle samo, ile w ubiegłym roku - 1 zł, a limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie 86,00 zł x liczba hektarów użytków rolnych. Zwrot podatku odbywa się na podstawie faktur, które są przyjmowane dwa razy w roku.

W tegorocznym budżecie na ten cel przewidziano 860 mln zł.