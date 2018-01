Ceny jabłek jak mandarynek. A będzie jeszcze gorzej

Fot. BOGDAN SARWINSKI/EastNews Zbiory w ubiegłym roku były wyjątkowe słabe

Niektóre odmiany jabłek osiągają już ceny mandarynek. To efekt słabych zbiorów ubiegłym roku.

Jabłka z odmian jak Szara Renta/Boskop, Cortland i Lobo osiągają cenę hurtową na poziomie 3,5 do 4,5 zł za kilogram. Z kolei na rynku w podwarszawskich Broniszach owoce z rodzin Ligol czy Golden Delicius chodzą po 2,33 zł/kg. To dwa razy więcej niż w styczniu ubiegłego roku.

Nie jest to jednak rekord. Odmiana jabłek Champion podrożała w tym czasie aż o 120 proc.

Skąd takie ceny? Wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego ubiegłoroczne zbiory jabłek były, w porównaniu z 2016 r., aż o milion ton mniejsze. Oznacza to spadek produkcji o blisko jedną trzecią. W dodatku w zeszłym roku sadownictwu nie sprzyjała pogoda. Spowodowała ona rozprzestrzenianie się chorób i szkodników.

W efekcie spadła nie tylko produkcja jabłek, ale ucierpiała także ich jakość. Dlatego sadownicy ostrzegają, że ceny jabłek będą wzrastać.

Ceny jabłek nawet dwa razy wyższe. Wszystko przez przymrozki

To nie jedyny symptom drożyzny w ostatnich tygodniach. Ubiegłoroczne święta były rekordowo kosztowne – najdroższe od 2000 r. Wedle danych GUS na temat inflacji, w grudniu 2017 miał miejsce największy wzrost cen w Polsce od 2012 r. Przyjmując, że w 2000 r. typowy koszyk dóbr i usług kupowanych przez przeciętnego Kowalskiego miał wartość 1000 zł, to w 2017 r. było to 1538 zł, czyli aż o 54 proc. więcej.