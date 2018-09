Góra jabłek wylądowała na polu. Sadownik się poddał

Fot. Facebook Sadownik musiał być zdesperowany. Wysypał ciężarówkę jabłek po informacji ze skupu

Sadownicy od dawna skarżą się na niskie ceny w skupie, ale to, co zdarzyło się w gminie Sobienie-Jeziory pod Warszawą, musiało doprowadzić plantatorów do białości. Jeden z rolników miał dość: wysypał swoje owoce na pole.

Zaczęło się od komunikatu ze skupu. Cena za jabłka przemysłowe została obniżona z 19 gr do 17 za kilogram. Na tym nie koniec, bo pod wieczór skup zaprzestał przyjmowania jabłek, co dodatkowo pogłębiło frustrację sadowników. Jeden wyrzucił tony owoców na pole.

To przykład, ale problem dotyczy wielu rolników w gminie, która słynie z sadów. "Mój tata, który urwał ok. 600 kg jabłek, chcąc dorobić sobie do emerytury, musi jechać jutro o 5:00 rano i stanąć w kolejce do sprzedaży, może kupią!" – denerwuje się opisujący zdarzenia syn sadownika. Wpis ze zdjęciem zamieszczony na Facebooku zdobywa coraz to większą popularność.

Obecnie jabłka przemysłowe skupowane są w kraju po ok. 20 gr za kilogram. To zdaniem rolników za mało. Skarżyli się na to już wcześniej przy innych owocach, w tym przy zbiorach malin czy wiśni. Niskie ceny w skupach i problemy ze znalezieniem pracowników, którzy by w ogóle pracować, chcą wyższych stawek, powodują, że dla wielu produkcja staje się nieopłacalna.

Wyrwać problem z korzeniami

Szacuje się, że na rynku w tym roku będzie nadwyżka wynosząca w tym roku, bagatela, 3 mln ton jabłek. Mogłyby ją może zagospodarować zakłady przetwórcze produkujące zagęszczony sok jabłkowy, lecz i tu sytuacja nie jest prosta. Popyt na sok zagęszczony od kilku lat utrzymuje się na tym samym poziomie.

Pojawiają się też inne propozycje. Polskie sady do wycięcia – takie rozwiązanie sugerują niektórzy. Sadownik Marcin Lis, który był gościem naszego programu „Money. To się Liczy” również uważa , że takie ograniczenie produkcji byłoby jednym z rozwiązań problemu, pytanie, jakie byłyby tego zasady. Jego zdaniem wielu sadowników mogłoby skorzystać z oferty.

- Mamy na rynku za dużo owoców. Staliśmy się krajem, który podwoił produkcję w ciągu 10 lat. Odbyło się to jednak bez pomysłu - uważa Lis. Jak dodał, szacuje się, że wyprodukujemy w tym roku w Polsce 4,5 mln ton jabłek, z czego połowa to jabłka przemysłowe.

Zobacz: Sadownik o pomocy rządu po rosyjskim embargu na jabłka: "Tylko na papierze"

W pierwszej połowie 2018 roku za kilogram jabłek deserowych można było otrzymać od 1,30 zł do 2,00 zł, w zależności od odmiany i miesiąca. W sierpniu 2018 r., jak wynika z danych Krajowej Unii Producentów Soków, płacono średnio 0,93 zł. W 2017 r. średnia roczna wyniosła 1,87 zł.

Z kolei cena średnia jabłek przemysłowych, bezpośrednio w zakładzie, w sierpniu br. oscylowała pomiędzy 20 a 35 groszy za kilogram. Ubiegłoroczna roczna średnia wynosiła 0,70 zł.

Jak tłumaczy KUPS, różnica, która wywołuje protesty rolników, wynika z tego, że rok temu zbiory były mniejsze, a w tym mamy ogromną nadwyżkę. Stowarzyszenie producentów zwraca też uwagę, kto najbardziej zarabia na polskich jabłkach. "Największą marżę na owoce - często więcej niż 100 proc. - nakłada handel, na drugim miejscu są skupy, zarabiające na owocach nawet 30 proc." - czytamy w komunikacie KUPS.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl





Już 19 września premiera książki pt. Łowcy z kotłowni. Dziki świat finansowych naciągaczy. Książka dostępna jest już w sprzedaży