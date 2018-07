Uprawa konopi bez ograniczeń. Jest projekt zmian w prawie

Fot. Jan GRACZYNSKI Wejście w życie ustawy liberalizującej prawo ma przyczynić się do powstania dochodowej branży rolnej.

Klub Kukiz'15 złożył w Sejmie projekt ustawy, który ma umożliwić rolnikom uprawę konopi siewnej bez trudności administracyjnych. Roślinę wykorzystuje się w budownictwie i przemyśle spożywczym – przekonują pomysłodawcy.

Kukiz'15 chce zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – podaje Polska Agencja Prasowa. Wiceszef klubu Kukiz'15 Jarosław Sachajko przekonuje, że konopie siewne nie powinny być kojarzone z narkotykami, bowiem zawartość substancji aktywnych THC jest tam śladowa.

Jak tłumaczył, rolnicy powinni mieć większą swobodę w uprawie tych roślin i czerpaniu z niej zysków. Sachajko argumentował, że roślina ma szerokie zastosowanie, a w opracowaniach wymienione jest około pięć tysięcy zastosowań. Przykładowo tłoczy się z niej olej, stosuje się jako białko, a paździerz jest wykorzystywany w budownictwie - czytamy w portalu agropolska.pl.

Obecne przepisy ograniczają powierzchnie, na których można siać konopie, konieczny jest też szereg zezwoleń, a także umowa z podmiotem prowadzącym skup plonów. Uprawa bez zezwolenia oznacza grzywnę, a sadzenie innych konopi niż włókniste, podlega karze pozbawienia wolności.

Jak wskazują twórcy projektu, u naszych południowych sąsiadów prawo jest znacznie bardziej liberalne i przynosi efekty.

Sachajko przekonuje, że wejście w życie ustawy znoszącej część barier administracyjnych przyczyni się do powstania dochodowej branży rolnej, co przełoży się na zwiększenie wpływów do budżetu państwa.