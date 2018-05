Słoneczny kwiecień dobry dla sadowników. Ale jest za mało pszczół

Wprawdzie sadownicy przyznają, że wiosna przyszła w tym roku gwałtownie, to nie powinno zabraknąć gruszek, jabłek czy wiśni. Jedyną przeszkodą jest brak pszczół do zapylania.

Grusze i wiśnie są obecnie w pełni kwitnienia. Sadownicy oceniają, że zbiory będą udane. O ile tylko nie będzie gwałtownego spadku temperatury w okolicach 11-13 maja.

Dobrze zapowiadają się także zbiory agrestu. Kwitną też jabłonie. Nie narzekać powinni także amatorzy polskich truskawek. Plantacje przezimowały bardzo dobrze, a teraz sprzyja im ciepła i słoneczna pogoda.

Jeśli chodzi o jabłka, to na razie, oczywiście, królują te z ubiegłorocznych zbiorów. I ich ceny hurtowe są wysokie. Na giełdzie w Broniszach kosztują od 2 do 4,5 zł za kilogram. To od 50 do nawet 150 proc. drożej niż w ubiegłym roku.

Tegoroczna zima nie wyrządziła strat w polskich sadach

Tegoroczne owoce jabłoni mogą być tańsze. O ile nie zabraknie pszczół. Ze względu na nieprzestrzeganie okresowych zakazów oprysków, sporo owadów ulega zatruciu. Szacuje się, że liczba rodzin pszczelich wynosi 1,55 mln. I spada.

Sadownicy ratują się sprowadzaniem uli do sadów. Największymi „eksporterami” są pod tym względem lubuskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie. Tam pszczół jest bowiem najwięcej.

Na razie powody do zadowolenia mają miłośnicy szparagów. Ich cena kształtuje się na poziomie od 14 do 22 zł za kilogram. Warzyw nie brakuje, bo w tym roku wyjątkowo sprzyjała im aura.

