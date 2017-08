Ul w mieście coraz modniejszy. Firmy lansują się na pszczołach

Fot. Szymon Blik/REPORTER

Wbrew alarmującym doniesieniom sprzed kilku lat w Polsce przybywa pszczół. Także w miastach. Niektórzy zwietrzyli w tym biznes - pisze piątkowy "Puls Biznesu".

Na podstawie danych z rejestrów Powiatowych Inspektoratów Weterynarii określono, że w Polsce występuje około 1,5 mln pszczelich rodzin - donosi "Puls Biznesu".

Jak informuje Piotr Semkiw z Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach, w ostatnim roku przybyło ich 56 tysięcy, co oznacza około 4-procentowy wzrost.

Zdaniem Marty Skrzypczyk, starszego eksperta ds. analiz sektorowych i rynków rolnych w BGŻ Paribas, liczba pszczelich rodzin w Polsce wzrosła za sprawą większego zainteresowania pasiekami w ostatnich latach poprzez poprawę opłacalności produkcji i wsparcie pszczelarstwa przez programy unijne.

Dużo miodu sprzedajemy za granicę. W 2014 r. eksport osiągnął rekordowe 15,4 tys. ton. W 2016 roku wyniósł 14 tys. ton. Najwięcej miodu kupuje od nas Francja, Niemcy i Belgia - pisze gazeta.

Pszczoły w mieście

Coraz więcej firm i instytucji instaluje ule na dachach, by przyczynić się do poprawy ekosystemu. Jest to też zabieg wizerunkowy, chodzi o skojarzenie: skoro przedsiębiorstwo dba o maleńkie pszczółki, to zadba też o klientów i pracowników - czytamy w "PB".

Na dachach biurowców w Warszawie powstają niewielkie pasieki. Na takie rozwiązanie zdecydowały się m.in. Deutsche Bank, BGŻ BNP Paribas czy hotel Hyatt przy Łazienkach.

