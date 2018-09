Wsi spokojna, wsi wesoła. Rząd w najnowszym spocie wychwala rolników

Fot. PAP/Wojciech Pacewicz Kancelaria Premiera wypuściła spot, w którym wychwala polską wieś.

"Polska zawsze mogła polegać na chłopach i rolnikach, nigdy nie zawiedli. Polska wieś zachowała to, co w życiu najważniejsze. Bóg, honor i ojczyzna". Tak kancelaria premiera puszcza oko do rolników.

W związku z obchodami pierwszego ogólnopolskiego święta "Wdzięczny polskiej wsi" ekipa premiera Mateusza Morawieckiego opublikowała specjalny spot. Z produkcji można się dowiedzieć, że to właśnie rolnicy tworzą markę Polski.

Wieś to fundament niepodległości

"Są konkurencyjni wobec innych europejskich producentów. Przez stulecia jedno się nie zmieniło - żywią i bronią. Polska wieś zachowała to, co w życiu najważniejsze: Bóg, honor i ojczyzna. To fundament, na którym budowaliśmy niepodległość. Nie byłoby wolnej Rzeczypospolitej bez polskiej wsi" – wygłaszał lektor w spocie i kontynuował:

Nie byłoby wolnej Rzeczypospolitej bez polskiej wsi. Wdzięczni Polskiej Wsi! pic.twitter.com/IEoLh2Ow0b -- Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 23, 2018

"Tak jak w 1920 roku, kiedy w czasie wojny z bolszewikami na wezwanie Wincentego Witosa walczyli o niepodległą Polskę. Tak jak podczas drugiej wojny światowej, kiedy w Batalionach Chłopskich i na wszystkich frontach świata byli ludzie polskiej wsi. Bronili polskiej ziemi, kiedy w czasach PRL stanęli do walki o wolne związki zawodowe” – podkreślono w materiale.

Premier w Wąwolnicy

Uroczyste obchody święta rozpoczęły się w Wąwolnicy na Lubelszczyźnie. Był tam również premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu tłumaczył, że pierwsze lata po transformacji to był trudny czas dla polskiej wsi:

"To była wielka krzywda, która wtedy, w latach dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych, dotknęła polską wieś. Musimy teraz zrobić wszystko, żeby polska wieś, która wstaje z kolan, umocniła się i była pochodnią naszej wolności i naszego rozwoju" - mówił Morawiecki.

Propozycje dla wsi

Rząd pracuje obecnie nad planem dla wsi. Jak możemy dowiedzieć się z Twittera Kancelarii Premiera, są już gotowe pierwsze, bardzo ogólne propozycje. Premier Morawiecki deklaruje wsparcie na start. Oznaczałoby to wsparcie finansowe w kwocie 3 tys. zł dla każdego Koła Gospodyń Wiejskich, a dla tych największych - nawet 5 tys. zł.

Ponadto, zwolnienie z podatku dochodowego dla Kół i uproszczoną księgowość do 100 tys. zł. I wreszcie bezpłatną pomoc prawną w gminie, opiekuna w powiatowym oddziale ARMiR, który będzie pomagał w sprawach formalnych.

