Rolnicy stracili na upałach ponad 500 mln zł. I to jeszcze nie koniec

Blisko 112 tys. gospodarstw ucierpiało z powodu suszy. Zniszczone uprawy to już 2 mln hektarów – alarmuje Ministerstwo Rolnictwa.

Te szacunki nie są jeszcze ostateczne. Komisje, które je opracowują, nie zakończyły jeszcze prac. Na razie wiadomo, że najbardziej ucierpiała Wielkopolska, gdzie poszkodowanych jest 30 tys. gospodarstw, a powierzchnia zniszczonych upraw to ok. 500 tys. ha. Oznacza to, że straty wyniosły ok. 215 mln zł.

Następne pod względem strat to Podlasie oraz warmińsko-mazurskie. Ucierpiało tam odpowiednio: 13,4 tys. oraz 11,6 tys. gospodarstw. Całość dotychczasowych strat rolników w Polsce to ok. 563 mln zł.

W polskim prawie przewidziano różne pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty przez klęski żywiołowe. Można np. umorzyć im składkę do KRUS czy podatku rolnego. Przewidziane są także ulgi w zapłacie czynszu dzierżawnego za ziemię oraz odroczenia zapłaty zaciągniętych zobowiązań.

Rolnicy mogą także ubiegać się o niskooprocentowany kredyt na wznowienie produkcji. W wypadku, gdy straty w uprawach wynoszą ponad 70 proc., pomoc może być udzielana wprost z budżetu.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że dodatkowa pomoc spłynie do rolników w postaci dopłaty do hektara zniszczonej uprawy. Ale decyzja o ich wysokości dopiero zapadnie.

Według Głównego Urzędu Statystycznego wstępne szacunki mówią, że zbiory zbóż będą w tym roku o 14 proc. niższe niż przed rokiem. Cieplarniane warunki spowodują za to, że rekordowe będą zbiory owoców. Wyniosą 4,2 mln ton, tj. o ponad połowę więcej niż w roku ubiegłym.

